Осенний призыв в армию Беларуси пройдет раньше обычного

Плановая отправка в белорусскую армию в этом году начнется раньше обычного: не в ноябре, как раньше, а в октябре, как, соответственно и принятие воинской присяги. Она в связи с переносом сроков призыва, в 2021 году она пройдет 20 ноября. Комплектация военных частей и подразделений пройдет с 25 октября по 5 ноября. При этом срочники, которым предстоит пройти службу в войсках МВД, частях Государственного пограничного комитета и КГБ, отправятся к местам дислокации в обычные сроки — с 15 по 30 ноября.

В данный момент в районных военных комиссариатах проводят медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор, изучение морально-деловых качеств молодых людей, которые признаны годными по состоянию здоровья к несению воинской службы. Призыву подлежат все, кто достиг 18 лет, а также утратил право на отсрочку. В резерве смогут пройти службу студенты сельскохозяйственных высших учебных заведений, а также те, кто не может служить в других войсках по состоянию здоровья. Одновременно из войск будут уволены в запас солдаты-срочники и резервисты, выслужившие установленные сроки. В запас планируется отправить более 10 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил.