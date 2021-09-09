«Дажынкі-2021» пройдут в Петрикове 25 сентября

Решение «О проведении областного праздника «Дажынкі-2021» № 674 от 7 сентября 2021 года принято областным исполнительным комитетом. Ответственность за проведение праздника возложена на Петриковский райисполком и комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. «Дажынкі» — это завершение сельскохозяйственного сезона и праздником урожая. На завершении сельхозгода объявляют победителей областного соревнования по уборке зерновых культур и достижению высоких показателей в производстве животноводческой продукции.