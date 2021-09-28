На контроле – питание школьников. 30 сентября КГК проводит прямую линию

В целях выявления имеющихся проблем и выработки предложений по их решению Комитет госконтроля Гомельской области 30 сентября проводит «горячую линию» на тему: «Организация и качество питания учащихся в учреждениях общего среднего образования». В указанный день с 10.00 до 13.00 по телефонам 8(0232)23-83-96, 23-83-98 граждане могут сообщить информацию о проблемных вопросах в организации питания школьников, в том числе касающихся качества и ассортимента готовых блюд, санитарного состояния столовых и пищеблоков, а также внести предложения по совершенствованию действующей системы питания.