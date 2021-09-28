На контроле КГК работа с обращениями граждан. 30 сентября пройдет «прямая» телефонная линия

В рамках контроля за выполнением Директивы Президента Республики Беларусь № 2 Комитет государственного контроля Гомельской области 30 сентября проведет «горячую телефонную линию» с населением области на тему «Соблюдение в государственных органах и организациях Гомельской области требований законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц». Во время «горячей телефонной линии» с 10.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-78 можно сообщить информацию о нарушениях и недостатках, допускаемых государственными органами и организациями области при рассмотрении обращений. Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.