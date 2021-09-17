Мозырское гостеприимство и единство в городском парке

С центральной площадки праздник переместился на подворья Сельских советов. Они выстроились вдоль набережной Припяти. Одними из первых их посетили представители районной администрации. Надо отметить, каждое подворье старалось удивить по-своему. Дизайнерское оформление в стиле белорусской хаты, многочисленные конкурсы, звонкие песни-танцы и разнообразные кулинарные изыски.

Осовец загадывал загадки, Барбаров обещал исполнение желаний, Прудок и Козенки демонстрировали обряды и национальное гостеприимство, Махновичи угощали «правильным медом». В день единения на Криничанском подворье было единство народов: русские, белорусы, грузины, молдаване. Здесь и многонациональная кухня, и народные танцы.

Поддержать праздничное настроение приехали и предприятия района. Их презентационные площадки расположились в парковой зоне. Надекс, Электросети, ТЭЦ, ДСК. У площадки Мозырского машиностроительного было наиболее многолюдно. Здесь и гонки на тракторах, и ручной, огромных размеров, кинопроектор с кадрами из истории города, и мозаика из огромных кубиков. Одним словом – креативный подход творческого коллектива.

Свое «машиностроение» продемонстрировал и Клуб юных пожарных. Все представленные на выставке модели, будь то самолеты или автомобили, удивляли реалистичностью. Центральное место заняла копия советского автомобиля КРАЗ. Модель, кстати, радиоуправляемая, выполнена в масштабе 1:12.

По-летнему ожила и детская площадка в парке. Красок добавили и детские школы искусств. Они представили свои выставки работ, посвященные родному городу, стране и детской дружбе.

В парке работали все концертные площадки. Одни из них были рассчитаны на детскую аудиторию, другие – на людей старшего возраста. Родной город прославляли красками, песнями и стихами. Мозырянка Ольга Андрусевич посвятила маленькой родине свое произведение. В этом году Мозырю исполнилось 866 лет. День рождения города – это традиционно праздник для всех мозырян. Поэтому и поздравления звучат в адрес каждого жителя района.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ