«Мазыр – табою ганаруся, мая Радзiма — Беларусь» День рождения Мозыря и День единства

Мозырщина удивительна. Еще вчера все прогнозы синоптиков однозначно показывали – весь день 17 сентября непрерывные ливни. Но вопреки всем прогнозам погода позволила мозырянам отметить 866 День рождения, который в этом году приурочили ко Дню народного единства. Официальная часть началась на главной сцене, в этот раз она располагалась на набережной Припяти. Организаторы праздника «Мазыр – табою ганаруся, мая Радзiма — Беларусь» обыграли тему времени, его удивительное свойство незаметно растворяться, сохраняя важные события. Жить здесь и сейчас, с оглядкой на прошлой и с надеждой на будущее. Гимн Республики Беларусь как сопричастность к единству со всей республикой, а после гимн Мозырю. Первое упоминание о нем в далеком 1155 году. А в 1577 Мозырь получил право на самоуправление и собственный герб Черный орел, кстати, герб и сегодня является его символом и обладает официальным статусом. Мозырь – это не просто место на карте, это, прежде всего люди, которые, собственно, и творят историю, и формируют облик района своими делами.

В своей поздравительной речи председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко перечислила достижения, которые собраны в общей мозырской копилке. По итогам работы за 2020 год район в очередной раз признан лучшим среди районов с численностью свыше 80 тысяч человек по социально-экономическому развитию и занесен на республиканскую и областную Доски Почета. На Доске Почета Гомельской области многие наши предприятия. Это совхоз-комбинат Заря, Мозырьгаз, Припятский Альянс, Мозырский драматический театр. Побед и достижений, действительно, много, причем они касаются всех сфер: промышленности, образования, здравоохранения, а медики, в нынешних реалиях герои современности, спорта и культуры!

Традиция празднования – это чествование лучших из лучших в своей профессии. Награждали предприятия, работников, трудовые династии. Грамотами, благодарностями, памятными подарками и бурными аплодисментами.

И какой же День рождения без торта? И на этом празднике он был.

В сценарии праздника музыкой и танцами обыграли все, чем живет Мозырщина. Особо трогательный момент – награждение молодоженов. А ведущая праздника, талантливая Юлия Атрощенко поздравила музыкальной композицией, причем, в статусе невесты.

Официальная часть Дня Мозыря и Дня народного единства завершилась яркой кульминацией: позитивным ассорти из номеров, где главные артисты – это те, кому предстоит строить будущее, маленькие мозыряне.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ