Мозырский центр технического творчества детей и молодежи приглашает ребят и их родителей на День открытых дверей

Выбирая дополнительные занятия и кружки для своих детей, обязательно обратите внимание на Мозырский центр технического творчества детей и молодежи. Он находится по адресу: ул. Нежнова, 13. В субботу, 11 сентября, там пройдет День открытых дверей. С 9 утра и до 18 вечера можно будет познакомиться с выставками творческих работ учащихся и с педагогами. Среди интересных объединений центра – клуб «Юный моделист-конструктор», «Моделирование и конструирование элементами декоративно-прикладного творчества», «Техническое моделирование и конструирование», клуб «Самоделкин». Занятия – бесплатные!