10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств

10 сентября отмечается всемирный день предотвращения самоубийств. Сегодня такое явление впору назвать катастрофой. Ведь от самоубийств в мире умирает больше людей, чем в результате войн. Как заметить, что близкий человек подошел к краю жизни? Какие признаки говорят о душевной боли? Об этом, а так же о том, как действовать людям, в окружении которых появился такой человек, куда обращаться за помощью – в нашем компетентном интервью. Рассказывает Маргарита Наврось, психолог психоневрологического диспансера