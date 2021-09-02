Мозырские пограничники поздравили подшефные учреждения образования с Днем знаний

Ежегодно 1 сентября военнослужащие Мозырского пограничного отряда участвуют в мероприятиях, посвященных Дню знаний: выступают на торжественных линейках, проводят Уроки мира в подшефных учреждениях образования города и района. Этот год не стал исключением. В первый день сентября пограничники поздравили учащихся и педагогов «Мозырского детского дома» и «Мозырского районного социально-педагогического центра» с началом нового учебного года. Встреча воинов в зелёных фуражках с детьми, как и всегда, прошла в тёплой и дружественной атмосфере. От офицерского собрания, собрания прапорщиков и женсовета воинской части воспитанники получили в подарок наборы канцелярских принадлежностей к новому учебному году.