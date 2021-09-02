Депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко инициировал создание фильма о Беларуси

Рассказать о ситуации в Беларуси. Целую неделю провел в республике депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко вместе со съемочной группой. Он стал инициатором создания документального фильма о жизни нашей страны.

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко уверен, альтернативы добрососедству, взаимовыгодному экономическому сотрудничеству и политическому взаимодействию просто не существует. Поэтому целую неделю из своего плотного рабочего графика он выделил Беларуси. Приехал не один, со съемочной группой профессионалов-телевизионщиков.

Беларусь глазами украинского депутата Евгения Шавченко. Какая она, наша страна, наши люди? Над ответом долго не думал.

От западных до восточных границ, от Бреста до Мозыря. Разговоры с простыми людьми, посещение как достопримечательностей, так и промышленных предприятий. Кстати, Мозырь совершенно не случайно оказался в сценарии документального кино. Экскурсия по территории нефтеперерабатывающего завода более чем подробная. От истории до становления и превращения в самый современный нефтеперерабатывающий завод СНГ. Новые установки, разговоры с рабочими, беседа с руководством предприятия. Телевизионщики планируют, что монтаж займет около месяца, показ на украинском ТВ ожидается в октябре, материал будет размещен и в youtube. Так что посмотреть фильм смогут и белорусы.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ