Запрет на посещение леса в Мозырском районе отменили

Теперь поход в лес можно не отменять. Продолжительный дождь, который прошел минувшей ночью, принес долгожданную влагу. На данный момент запреты продолжают действовать в 5 районах Гомельской области: Кормянском, Чечерском, Лоевском, Брагинском и Ельском районах. В Наровлянском действует ограничение. Отслеживать информацию по введению и снятию запретов и ограничений на посещение лесного фонда онлайн можно посредствам интерактивной карты, размещенной на сайте Министерства лесного хозяйства.