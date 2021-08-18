На Гомельщине от ковида привилось более 14 процентов населения. Это выше, чем в среднем по республике.

Массовая кампания по вакцинации от коронавируса продолжается. Для создания надежного барьера дальнейшему распространению болезни в регионе необходимо привить не менее 60% жителей. Пока на Гомельщине привито чуть более 14% Среднереспубликанский показатель 12, 4. Хотя если считать тех, кто успел привиться первым компонентом вакцины, цифра в нашей области уже выше — 18,4%. Доля привитых в системе здравоохранения — более 75%. Столько же среди работников местных органов власти. Среди районов Гомельщины, в которых вакцинация идет самыми низкими темпами — Жлобинский, Светлогорский, Хойникский и Калинковичский. На Мозырщине первым компонентом вакцины уже привито 19,9% жителей. Это 25405 человек. Полностью вакцинацию прошли 14, 4 % мозырян. Всего в области работает 245 стационарных прививочных пунктов, также действуют выездные бригады, для которых закуплено необходимое морозильное оборудование. Наибольшей популярностью пользуются пункты в крупных торговых центрах. Вакцин, как и ранее, две на выбор — российская «Спутник V» и китайского производства. Специалисты высказывают опасения, что осенью может произойти всплеск заболеваемости ковидом. Вакцина способна обезопасить человека, как минимум от осложнений и летального исхода. Вакцинированные пациенты переносят болезнь значительно легче.