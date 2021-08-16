В Ельске прошел XI регионального фестиваля «Грай, гармонік!»

Первый фестиваль «Грай, гармонік!» в Ельске прошел еще в 1995 году, с 2000-го мероприятие получило статус регионального. Причем, с каждым разом он только набирает масштабность, приезжали гости из соседних стран – России и Украины. В этом году по объективным причинам из-за пандемии коронавируса 11 по счету фестиваль проходил без участия иностранных делегаций. Тем не менее, шествие, с которого традиционно начинается большой праздник, получилось ярким и массовым. Торжественное открытие прошло на летней эстраде в городском сквере. С приветственным словом к участникам и гостям обратился председатель Ельского райисполкома Виктор Замостик. Вначале он поздравил всех с Медовым Спасом, а после вспомнил своего деда, который занимался художественной самодеятельностью.

Фестиваль «Грай, гармонік!» – это, можно сказать, музыкальный бренд Ельского района. Интересна история его создания. Идейным вдохновителем мероприятия стал Валерий Гейхман. Сейчас он в составе жюри.

Гармонь – весьма интересный инструмент. Даже точно неизвестно, где он был изобретен. Во время Великой Отечественной войны солдатам на фронт отправлялись гармони, для поднятия боевого духа. Руководитель коллектива «Мазырскiя гармонiки» Сергей Боханко убежден, этот инструмент развивает интеллект.

Непосредственно в конкурсной программе приняли участие более 250 человек. Основное требование – никакой фонограммы, только живой звук. Конкурсантов оценивало компетентное жюри. Председатель Андрей Глазенков считает, популяризировать гармонь нужно, и делать это необходимо через современные подходы.

На фестиваль «Грай, гармоник» традиционно приезжают ремесленники. Поделки из дерева, соломы, бисера, амулеты и обереги, пуховые шали. Для людей творческих – это возможность себя показать и на других посмотреть, а еще продать собственноручно изготовленные изделия.

Ельчане любят фестиваль, с нетерпением ждут его. Традиционно он превращается в настоящий праздник города. Мероприятия проходят на нескольких площадках одновременно. И, если гости развлекаются, то перед жюри стоит серьезная задача –.выбрать лучших из лучших. В XI региональном фестивале «Грай, гармонік!» победил коллектив из города Ветка.