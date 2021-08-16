39 сессия Мозырского районного Совета депутатов XXVIII созыва

Рынок труда и содействие занятости населения на Мозырщине в 2021-м году. Вот главная тема для рассмотрения на 39-й сессии районного Совета депутатов 28-го созыва. Подробности – далее в сюжете.

Тема состояния рынка труда и содействие занятости населения в Мозырском районе стала основным вопросом на 39-й сессии Совета депутатов 28-го созыва. В докладе начальника управления по труду, занятости и социальной защите населения райисполкома Михаила Пашинского звучали цифры и факты.

За 6 месяцев этого года ситуация на рынке труда Мозырского района характеризуется относительно невысоким и стабильным уровнем регистрируемой безработицы. В июне на учете состояли 169 безработных. А численность экономически активного населения составила 56131 человек. Со статусом «не занят в экономике» в базе трудоспособных граждан отмечено 10485 фамилий. В то же время, в районе на 1 июля официально было 1086 свободных вакансий. Наниматели ищут подсобных рабочих, монтажников, водителей, швей, поваров, продавцов, грузчиков. Также востребованы инженеры, мастера, педагоги, врачи и медсестры. Во второй половине собрания депутаты заслушали доклады начальников финансового управления и отдела архитектуры и строительства Мозырского райисполкома. Основные предложения были закреплены в проекте решения сессии.