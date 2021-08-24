С 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!»

В преддверии начала учебного года и в целях предупреждения дорожных происшествий с участием детей с 25 августа по 5 сентября в Республике Беларусь проводится республиканское профилактическое специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!», в период которого водителям необходимо в обязательном порядке в светлое время суток включать ближний свет фар. За невыполнение этого требования предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до трех базовых величин. На территории Гомельской области за 7 месяца текущего года уменьшилось количество автоаварий, в которых пострадали дети. В Мозырском районе произошел рост числа ДТП с участием несовершеннолетних. Госавтоинспекторы призывают взрослых, регулярно напоминать детям основы дорожной грамотности, и личным примером показывать, выполнение правил ПДД – это жизненно важная норма.