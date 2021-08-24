Мозырские «Агенты 112» заняли второе место в республиканском конкурсе МЧС

На днях завершился I Республиканский конкурс для людей пожилого возраста «Мудрость. Опыт. Безопасность». Инициатор масштабного мероприятия – Министерство по чрезвычайным ситуациям. Вначале команды прошли районные и областные этапы. Поэтому на республиканском соревновании собрались лучшие из лучших. В итоге – почетное второе место завоевала мозырская команда «Агенты 112». Подробности далее.

Возраст только в голове. Это наглядно доказали участники I Республиканского конкурса для пожилых «Мудрость. Опыт. Безопасность», инициатором которого выступило Министерство по чрезвычайным ситуациям. На протяжении двух дней 7 команд, представители областей и Минска, состоящих исключительно из людей «золотого» возраста соревновались в интеллектуальных, творческих, спортивных и кулинарных состязаниях. В мозырской команде «Агенты 112» самому юному участнику – 62 года, а самой взрослой – чуть за 70. Что касается гендерного разнообразия – то 50 на 50. Победив в областном этапе, мозырские «Агенты 112» в воинствующем, в хорошем смысле, настроении, отправились на республиканский конкурс. Показать себя нужно было в разноплановых состязаниях. Визитка – это самопрезентация, через песни, танцы, частушки. В конкурсе «Игры-разума» демонстрировали интеллектуальные познания, а в экстримальной эстафете – ловкость и физическую форму: тушили пожары, собирали ртуть, сбивали струей воды мячи и многое другое, а еще готовили торты и пекли пирожки, изготавливали подделки по тематике МЧС. Лейтмотив всех конкурсов – это безопасность жизнедеятельности. По итогам, почетное второе место заняла мозырская команда «Агенты 112». Подготовка и непосредственно участие в конкурсе «Мудрость. Опыт. Безопасность» еще более сблизило мозырских «Агентов 112». Активные и позитивные мозыряне, представители «золотого» возраста продолжат общение в неформальной обстановке. Признались, обсуждают стратегию выступления на конкурсе 2022. При этом планы амбициозные – в Мозырь привезти только первое место.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ