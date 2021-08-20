Олимпийские игры в Токио завершились. Свой вклад в копилку олимпийских достижений ежедневно вносят мозырские дошколята. В детском саду № 19 прошли малые олимпийские игры.

Музыка, много гостей, родители, педагоги… В детском саду №19 на Пролетарской вслед за тридцать вторыми Олимпийскими играми, которые совсем недавно завершились в Токио, провели собственные Малые олимпийские игры. Участие в них приняли малыши средней и старшей группы. И хотя все они детсадовцы, соревновали по-взрослому. Несколько команд, дисциплин, судейство и, конечно, награждение. Мероприятие провели в рамках районного этапа областного спортивно-массового мероприятия «Парад олимпийских колец».

Спортивный праздник получился ярким и запоминающимся. Свое мастерство демонстрировали не только малыши, но и спортсмены постарше. Школьники показывали приемы каратэ, борьбы, ловко набивали мяч. Команды дошколят соревновались в беге, прыжках… Малые олимпийские игры, как и настоящая олимпиада, завершились награждением. Только в отличие от взрослых соревнований, здесь не было проигравших, все без исключения одержали победу.