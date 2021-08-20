Четвероногие беспризорники

В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. В 2021 году он приходится на 21 августа. К сожалению, проблема четвероногих, которые оказываются никому не нужными, актуальна и для Мозыря. Уже много лет с проблемой борются зоозащитники, есть определенные подвижки, однако без поддержки и осознанного отношению людей к братьям нашим меньшим, решить ее невозможно.

Анюта, Айза, Найда, Жук. Сейчас в мозырском приюте 104 взрослые собаки, практически стопроцентная укомплектованность. Весной здесь появился красавец алабай. Его забрали из Булавок, местные жители боялись крупногабаритного пса. Чтобы доставить его в приют, пришлось организовать настоящую спасательную операцию. У Джека много фобий, видимо, из прежней жизни, боится ошейника, а еще, когда на него наставляют видеокамеру и фотоаппарат. Видно, досталось бедняге. Грозный и одновременно ласковый Джек, одна из немногих породистых собак. Абсолютное большинство – качественные представители самой распространенной породы – двортерьер. Милая дворняжка Маша – одна из старожилов, появилась здесь 8 лет назад. Ее сосед, Марсик, вообще некоторое время был звездой интернета. В городских пабликах были размещены многочисленные фото пса, который очень любил кататься в общественном транспорте на пассажирском сидении. У каждого четвероного своя история. Но им повезло, что они нашли свой постоянный дом, хотя и в приюте. Уже долгое время зоозащитники пытаются решить проблему бездомных животных. Есть определенные успехи.

Однако пристроить уличного бедолагу – это как снятие симптомов болезни, а лечить нужно саму болезнь. Лечение заключается в том, что люди должны поменять свое отношение к братьям нашим меньшим. Это не мебель, которая если надоест, можно особо не заморачиваясь, просто выбросить на улицу. А еще, чтобы регулировать численность животных, их нужно стерилизовать.

Всемирный день бездомных животных, который в этом году отмечается 21 августа, это повод очередной раз задуматься о проблеме, а еще повод не быть равнодушными. Собаки и коты, которые живут в приюте, питаются, лечатся за счет пожертвований. Ящики установлены в некоторых магазинах. Помочь можно и через ЕРИП. Для этого нужно выбрать раздел «благотворительность», после раздел «защита животных», выбрать мозырскую организация «Верные друзья».