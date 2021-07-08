Купалье в мозырском парке

Утомленные жарой и экзаменами юные мозыряне решили сами себе устроить праздник. Тем более, что повода искать было не надо. Ведь на народном календаре Купалье! Славянский праздник, овеянный легендами и загадками, день расцвета природы, день поклонению солнцу, праздник с совершенно особенной, волшебной атмосферой. Что может быть загадочней и притягательней? Молодые и активные члены молодежного парламента кинули клич в социальных сетях – место сбора – парк, 7 июля, берег Припяти. Фон праздника – атмосферная народная музыка, а развлечение – веселые конкурсы. Отдельно для мальчиков, отдельно для девочек. Парни демонстрировали силу, ловкость и … смекалку. Девочки к традиционному плетению венков подошли ответственно. Заранее насобирали колосьев, полевых цветов. Десятки ярких купальских венков, подталкиваемые сотнями желаний, отправились вниз по Припяти. А для усиления эффекта исполнения желаний, их еще аккумулировали на живом дереве в виде записок. Праздник закончился дискотекой.