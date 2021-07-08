Цель – познакомить и сдружить. Тимбилдинговое мероприятие на базе санатория «Сосны»

Конец рабочей недели для трех десятков молодых работников ОАО «Мозырский НПЗ» был отмечен участием в тимбилдинговом мероприятии на базе санатория «Сосны».

День молодежи прошел, вместе с ним масса мероприятий. Но на Мозырском НПЗ продолжают фонтанировать идеи и креатив. Специально для молодых работников по следам Недели молодежи организовали мероприятие. Три десятка человек, которые только недавно влились в ряды нетепереработчиков, пригласили в санаторий «Сосны». Тимбилдинг на природе в таком формате провели впервые. Сложное английское слово тимбилдинг состоит из двух тим – команда, билдинг – строительство. Организаторы мероприятия построили сразу три команды по десять человек. А потом ребята в командной борьбе сами строили свои взаимоотношения. Илья Федоренко работает на НПЗ уже десятый год. Хобби – футбол, активно участвует и в спортивной жизни завода. На нынешние соревнования его привлекли в качестве судьи. Согласился с удовольствием, говорит, мероприятие позитивно-спортивно-дружеское. Илья Коцур на завод пришел всего три месяца назад. Активный участник интеллектуального «Что? Где? Когда?» с удовольствием влился в спортивное движение. Цель – сдружить и познакомить, полностью выполнена. Профсоюзный актив НПЗ показал и доказал: тимбилдинг, совокупность испытаний, пусть даже шуточных и детских, направленная на выработку единства внутри коллектива, — это не роскошь, не что-то иностранно – заоблачное, а слагаемое успеха любого бизнеса. Кстати, результаты исследований показывают, что сотрудники, которые ощущают себя частью сплоченного коллектива, концентрируются на задаче на 50-65 % дольше. А как минимум, проходя через заводскую проходную эти в большинстве своем ранее незнакомые ребята будут здороваться и пожимать друг другу руки.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ