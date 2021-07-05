Калинковичи вместе со всей страной отпраздновали День Независимости. Начался день с молебна в Свято-Казанском храме. Затем у братской могилы состоялся митинг. Продолжился день торжествами на главной площади города. На празднике у соседей побывала и съемочная группа «Телеканала Мозырь»

Большая колонна, возглавил которую председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь, торжественно прошла по улицам города. Впереди – главные символы, среди которых копия Знамени Победы. Конечная точка – центральная площадь Калинковичей. Здесь состоялся митинг. Глава района Сергей Гвоздь поздравил калинковичан с государственным праздником, Днем независимости.

Участники военно-исторического клуба «Калинковичско-Мозырский поиск» выступили с театрализованной постановкой, а также продемонстрировали небольшую реконструкцию реальных событий обороны Могилева.

Борьбе с главным злом – фашизмом – была посвящена хореографическая постановка. Память о погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Затем воздух многократно разорвали оружейные залпы. К Вечному огню у мемориала Героев возложили цветы и гирлянды.

Продолжился праздник на позитивной ноте. Свои выступления на суд благодарных зрителей представляли юные дарования и состоявшиеся исполнители. Много военных песен и детских голосов, праздник стартовал ярко, таким же красочным было его продолжение. Гулянья продолжились в городском парке. И традиционно завершились ближе к полуночи праздничным фейерверком.