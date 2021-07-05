День независимости-2021. Вечерняя программа

Проводить республиканский праздник танцами, песнями и громкими радостными криками под залпы салюта! Это традиция для многих мозырян: один раз в год, в теплый летний вечер, собираться со своими земляками на большой вечерний концерт, который проходит на центральной городской площади.

Финальный аккорд культурного марафона в честь Дня независимости начинает звучать, когда на Мозырь опускаются сумерки. Опен-эйр под открытым небом объединяет горожан разных поколений – от малышей на руках у родителей до пожилых, но от этого не менее задорных, мужчин и женщин. В этом году главное пожелание звучало так: «Мира, добра и любви!».

Нужный, яркий и динамичный, тон празднику задают вокальные группы и соло-исполнители. С главной сцены звучат песни с национальным колоритом, знаменитые композиции военных лет, хиты 90-х и «нулевых».

Ровно в 22.50 все отдыхающие на площади Ленина вместе с жителями всей Беларуси запели национальный гимн.

Как «квiтнее» Беларусь наблюдали воочию, когда небо разукрасили праздничные залпы. Фейерверк в этот день – как начало отсчета еще одного года независимой жизни республики.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ