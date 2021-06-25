Сегодня состоялось заседание Мозырского районного исполнительного комитета. Основные вопросы: это уборочная кампания, взаимодействие органов власти со средствами массовой информации, а также выполнение государственной программы отраслью ЖКХ.

На нынешнем заседании исполкома присутствовал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Юрий Назаров. Первый вопрос на повестке дня – уборочная кампания. О мерах по подготовке сельскохозяйственных организаций к уборке зерновых и зернобобовых культур и заготовке травянистых кормов докладывал начальник отдела механизации, охраны труда и кадровой политики управления сельского хозяйства и продовольствия Мозырского райисполкома Владимир Савицкий. Обсуждаемый вопрос – стратегически важный, ведь на кону – продовольственная безопасность региона. В этом сезоне аграриям Мозырского и Наровлянского районов предстоит убрать 15 710 гектаров колосовых и зернобобовых. Под посевы кукурузы занято почти 22 тысяч гектаров. Планируется, что общий урожай с двух районов, включая кукурузу, составит 85 тысяч тонн зерна.

Все идет по плану. Люди и техника готовятся к уборочной кампании. Имеется возможность убирать в день 700- 720 гектаров. Это позволит завершить сбор зерновых культур за 23 рабочих дня. Однако по отдельным хозяйствам средняя нагрузка на комбайн различается. Отработанная схема – технику предприятий-лидеров направлять в помощь тем, кто отстает. Еще один важный момент — заготовка кормовой базы. Поголовье с каждым годом увеличивается, строятся новые фермы. Чтобы на выходе получать качественные молоко и мясо, животные должны полноценно питаться. В сезоне на Мозырщине планируется заготовить почти 10 тысяч тонн сена, 220 тысяч тонн силоса и 33800 тонн сенажа. На Наровлянских землях задача другая – 3 тысячи тонн сена, 6200 тонн сенажа и 57 тысяч тонн силоса. Уборка кормов в регионе сегодня – в самом разгаре. На исполкоме были рассмотрены вопросы взаимодействия власти со средствами массовой информации, а также выполнение государственной программы отраслью жилищно-коммунального хозяйства.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ