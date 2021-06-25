Соль и «Вытокi». Креативная презентация от ОАО «Мозырьсоль»

В рамках фестиваля «Вытоки» свою продукцию презентовали и предприятия Мозыря. Как всегда, креативностью отличились мозырские солевики. Просто показать продукцию? Скучно… Соль должны гордо презентовать очаровательные соляные королевы! Причем в окружении соляных богатырей.

Соль – это истоки, как оказалось еще веселья и силы. Поднять 25-ти килограммовый мешок 25 раз? Легко!

Попробовать себя в роли соляного богатыря предлагали и мозырянам. Хочешь 25 килограммов соли – надо постараться !

Обладатель мешка белого мозырского золота доволен и силен. Сильна оказалась и Светлана Васильевна. Одной рукой сразила солевого силача.

Около палатки «Мозырьсоли» было весело. Здесь проводили мастер-классы, делали брелоки, магнитики и много еще чего. Конечно же, из соли. А еще предлагали селфи на троне соляной королевы. Оказывается, презентация продукции – это может быть весело. Солевики в очередной раз показали и доказали они –

лучшие.