Выходной на природе. Районный туристический слет прошел в районе деревни Мерабель

Районный туристический слет прошел в районе деревни Мерабель. Это мероприятие проводится с 70-х годов. Однако последние несколько лет из-за аномальной погоды и пандемии был перерыв.

Отличная погода, красивая природа, активное времяпрепровождение в кругу единомышленников. На районный туристический слет собрались мозыряне, которые любят ночевки на свежем воздухе, несмотря на отсутствие благ цивилизации и наличие кровососущих насекомых. Стартовал слет с полосы препятствий. Она включала 9 этапов: собрать палатку, связать туристические узлы, проползти через мышеловку, пробежать вброд водное препятствие. 4 команды: «Мозырские молочные продукты», «Мозырьсоль», кабельный завод и НПЗ. Участники физически крепкие и выносливые. Все – на позитиве.

Все участники отмечали, пожалуй, самый сложный этап – бежать через речку Тур, а после забираться по оврагу вверх. Кажется, что финиш близко, но…. Тяжелый манекен в противогазе, да еще и на носилках, отнимал заветные секунды.

Кстати, надежды Алексея Дамасевича оправдались – команда НПЗ победила в полосе препятствий. К слову, спортивное состязание – лишь небольшая часть программы туристического слета. В целом, это семейный праздник, на который берут детей и домашних питомцев. Юным туристом было чем заняться. Конкурс фотографии, художественной самодеятельности, велоориентирование, а еще обустройство походного быта и создание кулинарных шедевров. Солевики подошли к этому креативно. Районные туристические слеты на Мозырщине закрепились с 70-ых годов, но последние несколько лет они не проводились. Из-за аномальной жары, а после пандемии. Поэтому это мероприятие, действительно, долгожданное. Для главного судьи этого соревнования Александра Капустина, это 55 туристический сезон. Выходной на природе. Те, кто принял участие в туристическом слете, об этом не пожалели. Активно отдохнули и зарядились бодростью на предстоящую работу неделю.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ