Сельский престольный праздник Троица. Гулянья в Бобренятах

В воскресенье православные верующие отметили один из главных христианских праздников – День Святой Троицы. Жителей Козенского сельсовета в этот день пригласили в Бобренятский клуб, чтобы отметить сразу два праздника!

Фасад Бобренятского сельского клуба украшен веточками березы, а внутри звучат народные мелодии. Местных жителей в воскресенье пригласили отметить сразу два праздника – День Святой Троицы и 35-летие музыкального ансамбля «Рэчанька». Организовывать фольклорные и музыкальные программы на Троицу – давняя традиция клуба и сельчан.

Поздравить с юбилеем коллег по музыкальному цеху приехали артисты Дворца культуры «Строитель». Все вместе пели душевные народные песни, водили хороводы, общались с соседями и подрастающим поколением. Бобренятский клуб действительно настоящее культурное пространство, где собираются, чтобы провести время от души и для души.

Вместе с традиционными троицкими играми нашлось место и современным развлечениям – батутам и аттракционам. Кстати, праздновать Троицу массово – традиция давняя. На селе всегда наряжали дома березовыми ветками, во дворе начисто подметали, затем на улице собиралась молодежь, водили хороводы, плели венки. Сегодня в Бобренятах народные традиции, и праздничные, и бытовые, продолжают помнить и чтить.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ