«VYTOKI». Историко-культурное наследие

В насыщенной программе различных мероприятий фестиваля «VYTOKI» почетное место отвели историко-культурному наследию. В рамках круглого стола гости обсудили способы продвижения важной темы. Акцент сделали на подрастающее поколение и молодежь.

Историки, экскурсоводы, представители турорператоров, владельцы агроусадеб и журналисты собрались на круглый стол в Мозырском драматическом театре имени Мележа. Обсуждали тему продвижения историко-культурного наследия, которому в насыщенной программе фестиваля «VYTOKI» отвели почетное место. Место встречи в контексте событий – уже символично. Здание было построено в конце 20-х — начале 30-х годов прошлого века, имеет статус историко-культурной ценности. В прошлом году драмтеатр открыли после масштабного ремонта и реконструкции, при этом сохранив аутентичность архитектуры. Участники круглого стола отметили, сегодня в Гомельской области существует хорошая школа экскурсоводов. Мастера своего дела любую тему умеют превратить в увлекательный рассказ с массой интереснейших подробностей. Дело за малым – понять, как словосочетания «экскурсия в музей» или «экскурсия по историческим местам» вывести в молодежные тренды. Каким образом культивировать и пропагандировать уникальность каждого региона в рамках внутреннего туризма? Какие проекты нужно развивать, чтобы привлекать туристов отечественных и зарубежных? Какие местные продукты подходят на роль национальных брендов? Ответы на эти и другие вопросы искали участники круглого стола. Кстати, внутренний туризм в нынешнем сезоне переживает расцвет. Возиться с тестами на коронавирус или вовсе сидеть на карантине в другой стране – желающих мало. Потому лето белорусы планируют провести в родных местах. В трендах также промышленный туризм, экскурсионные маршруты по популярным историческим местам, агроэкотуризм и, так называемый, медицинский туризм. С презентаций белорусских санаториев участники фестиваля «VYTOKI» также смогли познакомиться.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ