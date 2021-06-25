Мы многое можем вместе! Спортивно-культурный фестиваль «Вытокi» поддерживает молодежные инициативы, и учит, как выходить на новый уровень. Семинар по продвижению творческих и инновационных инициатив прошел на базе Мозырского драмтеатра.

Второй день форума проходил под знаком молодежи, образования, творчества. На семинар по продвижению тематических проектов «Молодежный бренд» пригласили студентов, педагогов дополнительного образования, воспитателей детских садов, учителей-предметников – всех, кто в реальном времени работает с подрастающим поколением. Каждая группа участников представила свои проекты. Звучали темы национальной культуры белорусского Полесья и IT-образования дошкольников. Говорили о развитии творческих мастерских разного формата. Особый акцент всей Гомельщины – на патриотическое воспитание.

По словам организаторов, одна из целей семинара – вывести региональные проекты на республиканский уровень. Собрались на него единомышленники: и пусть у всех разные идеи, каждый может подсказать другому успешные способы их реализации. И то, что сегодня описывается словом «локальный», завтра станет известным на всю страну. Вручая сертификаты участникам семинара «Молодежный бренд», директор БелБрендАудита Валентина Дынич дала импровизированный мастер-класс, как привлечь финансирование к своему проекту. Один из способов – подать заявку на получение гранта от Белорусского комитета молодежных организаций. Другой – участвовать в конкурсах инновационных проектов, где победителям присуждают денежные премии. Как говорится, кто хочет, тот всегда ищет возможность.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ