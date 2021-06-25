Выставки «Кола часу» и детского рисунка в рамках фестиваля «Вытокі» открылись в Мозыре. В экспозиции — 32 картины известных художников и 30 конкурсных работ участников вытоки.by. Разместилась она в холлах драматического театра имени Мележа.

Саксофон, огромные полотна на специальных подставках и много людей, неспешно рассматривающих каждую работу. Все, как на модном столичном арт-мероприятии. В помещениях драматического театра имени Мележа выставлены картины современных белорусских художников. Экспозицию мозырянам и гостям представили в рамках одного из проектов фестиваля «Вытокi» — выставки «Кола часу».

Вторая, не менее значимая и интересная, часть выставки – экспозиция детского конкурса рисунков, который проводится в рамках фестиваля «Вытокi». Всего организаторам пришло более восьмидесяти работ со всей Гомельской области. Из них отобраны тридцать, среди которых в финальный день спортивно-культурного форума определят троих победителей.

Своего фаворита среди юных художников определят и посетители выставки. Голосование за приз зрительских симпатий проходит в течение нескольких дней.

Завершился первый день фестиваля «Вытокi» в Мозыре лекцией о современном белорусском изобразительном искусстве и концертом органной музыки в исполнении Валерия Шмата. Вместе с музыкантом слушатели совершили незабываемое путешествие в историю стран, эпох и жанров, с которыми связан величайший король инструментов. При этом Валерий Шмат не только блестяще играл, но и исполнял старинные арии, хоралы и даже пьесы на слова классиков и современных поэтов.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ