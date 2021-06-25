Семья Воробьевых из Мозырского района стала победителем областного этапа «Властелина села-2021»

Властелин села шагал по Гомельской области и приостановился в Калинковичах. В райцентре проходил заключительный этап областного конкурса. На главную площадку под звуки фанфар выходят 23 семьи. Они будут бороться за право представлять нашу область на республиканском конкурсе. На стадионе развернулась настоящая и творческая, и спортивная, и интеллектуальная битва за титул «Властелин села-2021». Борьбу за это громкое звание молодые семьи Гомельщины начали с конкурса «Визитная карточка». Все «визитки» как короткометражные фильмы: у каждого из участников своя жизнь, своя история создания семьи, число детишек, увлечения и хобби. Семья Васенда из Василевичей Речицкого района – четыре сыночка, лапочка-дочка, мама и папа. У них нет секрета успеха крепкой и дружной семьи, у них просто есть любовь и уважение.

А вот семья Воробьевых из Мозырского района в полном составе готовится встречать жюри на пороге своей импровизированной усадьбы. Удивлять будут рыбными деликатесами, ведь рыбалка — хобби всей семьи. Папа Евгений, мама Виктория и две чудесные дочки Ульяна и Лиза. Всегда вместе и всегда на позитиве.

Главный приз уже есть у каждой семьи. Ведь прежде чем стать властелином села, нужно стать властелином собственной жизни. У всех семей-конкурсантов это получается, причем весьма легко. Но конкурс есть конкурс. Одни подкупали жюри своей хозяйственностью, участники конкурса развернули настоящие шведские столы – только по-белорусски, другие удивляли творческими способностями. Настоящей, дружной семье под силу и песню спеть, и работу на «отлично» сделать. Пилили бревна, соревновались и уверенно шли к победе. Кто получил путевку в финал – в выпуске новостей в понедельник. Семейная команда-победитель отправится представлять Гомельскую область в финале конкурса. «Властелина села» выберут на празднике «Купалье» в Александрии 10 июля.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ