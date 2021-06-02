«Весёлый трамвайчик-2021»

Традиционное путешествие на одном из самых интересных видов общественного транспорта – трамвае, — совершили 170 ребят. Ежегодно администрация и профсоюзы Мозырского НПЗ приглашает детей сотрудников в поездку на «Веселым трамвайчике». Так как в прошлом году из-за пандемии детский маршрут отменили, то в этом году к поездке был повышенный интерес. Пришлось прицепить второй веселый вагончик. Для подрастающего поколения такие поездки – это одновременно возможность удовлетворить любопытство, узнать, где работают родители и, может быть, пробудить интерес к будущей профессии. У веселого трамвайчика два маршрута – часть детей побывала в трамвайном управлении, другая часть – у центральной заводской проходной. В дороге детей, кроме познавательных рассказов, ждали конкурсы и викторины.