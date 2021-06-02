В Международный день защиты детей в Мозырском детском доме состоялся традиционный концерт. На мероприятии присутствовали многочисленные гости, те, кто поддерживает и помогает на протяжении многих лет.

Логично, что в международный день защиты детей наибольшее количество гостей собралось именно в Мозырском детском доме. Это уникальное учреждение. От казенного здесь только название. Это своего рода многоквартирный дом, в котором живет большая семья. Родительскую опеку стараются заменить сотрудники. Мальчишки и девчонки разных возрастов. Каждый со своим характером, склонностями и увлечениями, планами на будущее. Здесь они познают мир: как и в любой семье вместе переживают горести и радости, проходят подростковые трудности. Вместе отмечают праздники, причем на праздники приглашают многочисленных гостей. Этот концерт не стал исключением. Собравшимся взрослым ребята с радостью демонстрировали свои умения и таланты.

Именно дети были главными героями этого праздника. А еще главными организаторами и участниками. Много репетировали и очень старались. А так как подошел к концу учебный год, особое внимание было приковано к тем, кто покидает стены детского дома. В этом году 11 выпускников , 7 девчонок и четверо парней. Несмотря на то, что для ребят начинается новый этап взрослой жизни, директор Ирина Вишневская, главная мама, подчеркивает: мы выпускаем, но не отпускаем. Выпускникам всегда будут рады: и поддержат в трудную минуту, и посоветуют, и помогут. Ирина Ивановна представила каждого. Причем для каждого нашла те самые-самые слова. Какими пришли, какими стали. Кем планируют быть. Кто-то уже определился. Девчонки в большинстве мечтают о педагогике, готовят документы в Гомельский и Речицкий педагогические колледжи. Парни планируют получить рабочие специальности. День защиты детей стал одновременно и выпускным, и праздником детства. А праздник всегда ассоциируется с подарками. День защиты детей не стал исключением: свои сюрпризы подготовили предприятия района, военнослужащие и милиционеры.