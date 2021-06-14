В Мозырском районе госавтоинспекторы задержали пьяного водителя. Останавливали с помощью табельного оружия

10 июня мозырские госавтоинспекторы оформляли ДТП вблизи Мозырского нефтеперерабатывающего завода. К экипажу подъехали местные жители и сообщили, что по деревне Митьки едет автомобиль «Мазда» белого цвета, виляет из полосы в полосу, не соблюдает безопасный скоростной режим. Инспекторы ДПС оперативно вызвали на место ДТП другой экипаж, а сами отправились проверить информацию. Заметив автомобиль, который ехал вопреки всем требованиям правил, сотрудники при помощи маячков и громкоговорящего устройства неоднократно подавали сигнал об остановке, однако водитель всячески игнорировал эти требования. Милиционеры приняли решение использовать табельное оружие, чтобы остановить иномарку. Об этом при помощи громкоговорящего устройства предупредили водителя «Мазды». Однако он не реагировал. После двух предупредительных выстрелов в воздух, сотрудник произвел прицельные выстрелы по колесам, повредив заднее левое колесо. Авто остановилось, правонарушителя задержали. За рулем находился 60-летний местный житель, сотрудник нефтеперерабатывающего завода. Мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения: в парах его выдыхаемого воздуха было 3,3 промилле алкоголя. Кроме этого, нарушитель не имел права управления, так как ранее уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. На мужчину составлено несколько административных протоколов, а транспортное средство помещено на охраняемую стоянку. Проводится проверка.