Информация Мозырского РОВД. Милиция приглашает на службу

ОВД Мозырского райисполкома осуществляет отбор на службу в милицию на должности участковых инспекторов милиции граждан, имеющих высшее образование, положительно зарекомендовавших себя по месту учебы, имеющих годность к воинской службе, стойкую внутреннюю мотивацию проходить службу в органах внутренних дел Республики Беларусь, хорошее здоровье и физическую форму. Гарантируется правовая и социальная защита, в том числе: социальный пакет; заработная плата от 900 рублей, предоставление социального жилья, строительство жилья на льготных условиях; отпуск продолжительностью от 30 до 45 суток, право на пенсию в возрасте 48 лет; бесплатное вещевое обеспечение. По вопросу приема на службу необходимо обратиться по адресу: г.Мозырь, ул. 17 Сентября, 15, кабинет 208, телефон рабочий – 80236 251970.