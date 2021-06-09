Сегодня в Мозыре прошла областная спартакиада работников лесхозов. Мероприятие традиционное, его цели – популяризация спорта и здорового образа жизни.

21 команда, представители всех лесхозов Гомельской области. Это сотни участников, которые приехали, чтобы внести свой вклад в коллективную победу на спартакиаде. У всех команд разная форма, но общий боевой настрой. Это мероприятие традиционное. Его цель – сблизить коллектив и приобщить к спорту. Мини-футбол, гири, легкоатлетический кросс, плавание, стрельба из лука, и, конечно, профессиональные состязания работников лесхозов – метание топора и распилка бревен. У каждого участника команды своя роль и свой, так сказать, спортивный конек.

Хотя открывали спартакиаду на гребной базы, сами соревнования проходили на нескольких спортивных площадках одновременно. Борьба получилась действительно жаркой. Как в плане погоды, так и в плане конкуренции за победу. Каждого участника горячо поддерживали болельщики из команды. Спартакиада как всегда стала спортивным праздником, который растянулся на целый день.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ