В Калинковичах почтили память Петра Пилипца, милиционера, который 30 лет назад погиб при исполнении служебного долга. На траурном митинге побывала наша съемочная группа.

У памятника-мемориала возле отдела милиции Калинковичского РОВД состоялся траурный митинг в память о Петре Пилипце, милиционере, который погиб при исполнении служебного долга. Это случилось ровно 30 лет назад, 9 июня 1991 года. В дежурную часть в воскресенье поступил звонок: пьяный дебошир угрожал убить жену и сына. На вызов отправилась оперативная группа, в составе которой был и Петр Пилипец. Ценой пьяной выходки стали сразу несколько человеческих жизней. И несколько израненных душ. У Петра Пилипца остались жена и трое детей. Одна из дочерей – Марина – сегодня служит в этом же отделе милиции. В ее памяти ярко отпечатался день накануне трагедии, который они провели все вместе. Все последующее уже было окрашено совсем другими красками. На митинге собрались сотрудники отдела, ветераны. Подвиг Петра Пилипца – это пример мужества для каждого сотрудника. Профессия милиционера в любое время сопряжена с риском для жизни. Митинги в честь погибших сотрудников – это традиция отдела. Память о товарищах бережно хранят. На здании РОВД установлена мемориальная доска. В честь Петра Пилипца в Калинковичах названа одна из улиц.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ