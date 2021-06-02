Шоу «вРитме». Театр танца «Алексис» представил большой концерт

Театр танца «Алексис» спустя два года представил большой концерт. В необычном шоу приняли участие народный театр «Легион», вокальная студия «Неостар» и… каждый зритель в зале. Подробности — в репортаже Екатерины Юрченко.

Большой зал Дворца культуры Мозырского НПЗ давно не видел такого количества зрителей! С учетом социального дистанцирования, на шоу «вРитме» царил аншлаг. Поклонники театра танца «Алексис» и любители современного искусства еще до поднятия занавеса признавались, по выступлениям этого коллектива очень соскучились!

Красиво и динамично танцевать, выражать свои эмоции в каждом движении. Этими навыками владеет каждое поколение танцоров «Алексиса». Отчетный концерт – традиционное ежегодное мероприятие. Но шоу «вРитме» зрители ждали в два раза дольше.

Шоу «вРитме» оказалось удачной коллаборацией сразу трех творческих коллективов. Потрясающие мужской и женский вокал воспитанников студии «Neostar» гармонично вписались в программу. Встретился зритель и с любимыми артистами народного молодежного театра «Легион», которые, как никогда ярко, засияли под софитами танцевального клуба «Ритм».

В самом необычном амплуа выступил главный «легионер» Александр Мазьков. Харизматичному ведущему досталась роль…. молчаливого клубного охранника.

Иллюзию полного погружения в происходящее создала замена классического конферанса на аудио-рассказ из динамиков. Как и обещала реклама концерта, участником стал каждый гость в зале. Ведь этих танцоров и артистов, независимо от возраста, объединил важный момент: они не просто хорошо станцевали, они получили удовольствие от того, что делали. Из-за этого со сцены в зал шла мощная энергетика, которая передалась всем и каждому.

Екатерина Юрченко, Светлан Грудько, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ