Двое несовершеннолетних мозырян находятся под следствием за участие в «закладках» наркотиков. Минимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

Двое 17-летних мозырян сегодня находятся под следствием за незаконный оборот наркотиков. Минимальное наказание, которое грозит каждому из них, — 10 лет лишения свободы. Так, в один момент хотел «разбогатеть» второкурсник мозырского колледжа. 17-летний парень начал пропускать занятия, купил дорогой телефон и сорил деньгами. А потом – попал в оперативную разработку, и был задержан с 20-ю дозами наркотика: оказалось, подрабатывал в интернет-магазине кладменом. Похожая история произошла и с его ровесником, тоже мозырянином. Сейчас оба молодых человека находятся под стражей, с ними проводятся следственные мероприятия. Отметим, что в случае «закладчиков» уголовное дело возбуждается по ч. 4 ст. 328 УК РБ. Всего в Гомельской области за последнее время возбуждено 24 уголовных дела за незаконный оборот наркотиков. Фигурантами по ним проходят 16 несовершеннолетних. В милиции напоминают родителям, педагогам и подросткам: согласно примечанию к ст. 328 УК РБ, лицо, которое добровольно сдало наркотики и содействовало следствию, освобождается от ответственности!