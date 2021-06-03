Сезон летней торговли

С наступлением весенне-летнего периода в регионе активизируют торговое обслуживание жителей потребительскими товарами, развивается мелкорозничная торговая сеть. В этом году в Гомельской области акцент делается на увеличении количества летних кафе, мини-кафе, организованных на базе стационарных и мобильных объектов торговли и общественного питания, сезонных объектов мелкорозничной торговли в местах массового отдыха населения, возле продовольственных магазинов, универмагов и других крупных торговых объектов. Также на контроле — бесперебойное наличие в продаже широкого ассортимента мороженого, соков, безалкогольных напитков, кваса, разливного пива, продукции собственного производства и т.д. По информации отдела торговли и услуг Мозырского райисполкома, летом-2021 в городе работают 11 сезонных точек мелкорозничной торговой сети общественного питания. На улицах уже появились бочки с квасом. Холодный напиток производства Мозырского пивзавода реализуют на 14 объектах. Большой популярностью в последнее время пользуются летние площадки, которые являются продолжением залов ресторанов, баров и кафе. Наибольшее их количество сегодня расположено в центре города и в микрорайоне «Дружба».