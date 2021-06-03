Идут экзамены. По-настоящему жаркая пора сейчас – у почти двух тысяч мозырских школьников и их родителей

Выпускные экзамены продолжают сдавать школьники Мозырского района. Свои знания по белорусскому и русскому языкам и математике предстоит показать 1262 ученикам девятых классов. 706 одиннадцатиклассников пишут в эти дни изложение по белорусскому или русскому языку (по выбору), выполняют контрольную работу по математике, сдают в устной форме экзамены по истории Беларуси и иностранному языку. Как и в предыдущие годы, задания объявляют специалисты Министерства образования в прямом телевизионном или радио эфире. У сдающих экзамены с собой – только знания, канцелярские принадлежности и хорошее настроение. Завершатся выпускные экзамены во всех классах 9 июня.