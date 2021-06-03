Проект Красного Креста «Няня вместо мамы»

«Более трех лет назад в Мозырской организации Красного Креста появилась штатная единица «Няня вместо мамы». Об особенностях этой работы смотрите далее.

Светлана Карашан – профессиональная мама. Воспитала троих своих детей, сейчас нянчит внуков, а еще работает социальной няней в Мозырской организации Красного Креста. Каждый день приходит в детскую больницу, где ее ждут малыши, которые по тем или иным причинам оказались без родительской опеки. Дети из неблагополучных семей, груднички, от которых отказались мамы, детки из детдома. Им нужна забота и внимание, любовь и ласка, Светлана Александровна всячески старается облегчить им пребывание в больнице. В этом году в детскую больницу поступили 11 детей, которые оказались без попечения родителей. Одиноких малышей лечат врачи и медсестры, а Светлана Карашан делает все то, что должна делать мама. Должность социальной няни в Мозырской организации Красного Креста появилась более трех лет назад. А в целом этот благотворительный проект реализовывается в Беларуси с 2016 года. Это весомая помощь больницам.

4-летний Ярослав воспитывается в детдоме. Мальчик очень ласковый и любознательный, постоянно нуждается в общении. И до самой выписки материнскую нежность и заботу ему будет дарить социальная няня Светлана Карашан.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ