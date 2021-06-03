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Рубрика: Новости

Агрессивный хулиган на проезжей части. Чем закончилась история?

3 июня 2021, 18:25

Некоторое время назад в городских пабликах появилось видео, где неадекватный молодой человек бросается на проезжающую мимо машину. Чем закончилась эта история? Смотрите далее.
Молодой человек с голым торсом и явно в неадекватном состоянии, бросающийся на проезжающие мимо машины, стал «героем в ковычках» видео, размещенного в городских пабликах. Но на этом история не закончилась. Вслед за автором ролика на этом же подъеме с улицы Чапаева на автовокзал ехал таксист. Тоже посигналил шатающемуся по проезжей части пешеходу. Однако тот подбежал к машине и стал бить ногами по бамперу. Таксист на нейтральной передаче стал откатываться назад. Хулигану это не понравилось и он принялся вырывать дворники. Откатывающаяся машина столкнулась с автомобилем, стоявшим позади. В это время мимо проезжали сотрудники патрульно-постовой службы милиции, они и задержали агрессивного нетрезвого пешехода. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

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