Агрессивный хулиган на проезжей части. Чем закончилась история?

Некоторое время назад в городских пабликах появилось видео, где неадекватный молодой человек бросается на проезжающую мимо машину. Чем закончилась эта история? Смотрите далее.

Молодой человек с голым торсом и явно в неадекватном состоянии, бросающийся на проезжающие мимо машины, стал «героем в ковычках» видео, размещенного в городских пабликах. Но на этом история не закончилась. Вслед за автором ролика на этом же подъеме с улицы Чапаева на автовокзал ехал таксист. Тоже посигналил шатающемуся по проезжей части пешеходу. Однако тот подбежал к машине и стал бить ногами по бамперу. Таксист на нейтральной передаче стал откатываться назад. Хулигану это не понравилось и он принялся вырывать дворники. Откатывающаяся машина столкнулась с автомобилем, стоявшим позади. В это время мимо проезжали сотрудники патрульно-постовой службы милиции, они и задержали агрессивного нетрезвого пешехода. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.