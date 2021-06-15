«Мозырские молочные продукты» – лауреат республиканского конкурса потребительских предпочтений «Продукт года-2020». В этом республиканском конкурсе оценки выселяют простые белорусы, их мнение выясняется путем проведения опроса по всей территории страны. Мозырские торговые марки «Радуга вкуса» и «Крепость здоровья» отличились в семи номинациях. В номинации «Здоровое питание» напиток кисломолочный «Бифитат» оказался выше конкурентов и занял первую строчку потребительского рейтинга. На второй строчке сразу сливочное масло, сметана, творог, сухое молоко. Мозырское молоко, кефир, сыр плавленый – на третьей позиции лидеров. Только натуральное сырье – секрет успеха популярности, а еще постоянный контроль качества на всех этапах.