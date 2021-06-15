Фестиваль «Vytoki» продолжает свое путешествие по городам Беларуси. И 24-26 июня пройдет в Мозыре!

Фестиваль «Vytoki» продолжает путешествие по городам Беларуси. 24,25,26 июня «Vytoki» будет встречать Мозырь . Организаторы фестиваля – Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов Беларуси, облисполком, приглашают всех желающих посетить уникальный форум. «Vytoki» — это комплекс спортивных, культурных, образовательных и семейных тематических мероприятий. «Вытокі» – это белорусский бренд, это символ, который ярко отражает направленность фестивального движения с целью популяризации национальной культуры, спорта, истории, традиций и поддержки малых городов.

Например, в рамках фестиваля спортклуб Федерации профсоюзов организует игровое пространство по различным видам спорта, а состязаться за звание лучшего будут воспитанники детско-юношеских спортивных школ профсоюзов. Поучаствовать в соревнованиях можно будет и всей семьей. Еще один бонус – возможность получить рекомендации известных атлетов и тренеров. Запланированы и масштабная культурно-образовательная программа, молодежные мероприятия, конкурсы детского рисунка и вокального мастерства, мастер-классы и творческие встречи. В Мозыре местом проведения станет площадь Ленина. Финальным аккордом мероприятия станут танцевальные флэш-мобы, зажигательная дискотека с DJ и МС, а также концерт звезд белорусской эстрады. Они пройдут 26 июня.