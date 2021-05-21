Заказал через Интернет и поплатился. Суд Мозырского района начал рассмотрение уголовного дела о мошенничестве

Суд Мозырского района начал рассмотрение уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц. Потерпевшими по делу признаны 162 человека из разных областей Беларуси.

В суде Мозырского района началось расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве. Обвиняемые – молодые супруги. В течение года они создавали в соцсетях аккаунты по продаже предметов гардероба. В новостной ленте публиковали фото реальных вещей конкурентов, но по более низким ценам. Доставку обещали через почту, но после предоплаты в размере от 50 до 100 процентов. Правда, вместо посылки клиенты получали лишь обещания, что доставка будет в ближайшее время, а самых настойчивых собеседников продавцы и вовсе блокировали. Потерпевшими по делу признаны 162 человека из разных областей Беларуси. Общая сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей. Супругам предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц». Рассмотрение дела началось в суде Мозырского района на этой неделе. Если вина супругов будет доказана, им грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.