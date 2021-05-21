«Сухой закон» будет действовать в Мозырском районе в дни празднования «последнего звонка» и выпускных вечеров

«Сухой закон» в Мозырском районе вступит силу в день последнего звонка у школьников. По распоряжению райисполкома, с 8 утра 29 мая до 8 утра 30 мая ограничат продажу спиртных напитков. Купить в течение суток нельзя будет и пиво, и слабоалкогольные напитки. Сам праздник последнего звонка в школах рекомендовано проводить на свежем воздухе, с соблюдением противоэпидемиологических мер. Во время проведения выпускных вечеров также будут действовать ограничения по продаже алкоголя – с 8 утра 10 июня по 8 утра 11 июня.