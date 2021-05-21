За два ДТП с участием детей

Вечером 20 мая в мозырских пабликах появилось шокирующее видео. Двое мальчиков перебегают проезжую часть по пешеходному переходу и оказываются под колесами автомобиля. ДТП произошло около часа дня в районе дома № 50 по бульвару Юности. Водитель, 1996 года рождения, управляя Опелем, совершил наезд на детей. Один из мальчиков был госпитализирован. На следующий день, 21 мая в результате дорожного происшествия, которое тоже произошло на пешеходном переходе около спортивно-технического клуба «Старт», пострадала юная велосипедистка. Водитель, житель Бобруйска, 1983 года рождения, отвлекся и ее не заметил. 10-летняя девочка получила ушибы. По обоим фактам проводится проверка.