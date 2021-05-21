Районная газета «Жыцце Палесся» отметила юбилей – 100 лет назад вышел ее первый номер

Уже целый век газета в диалоге с читателями – уникальная судьба для печатного издания. Поздравить любимую районку пришли многие – представители предприятий и организаций, те, с кем давно и плодотворно сотрудничают. В зале в буквальном смысле не было свободных мест. То, что здесь отмечают праздник, наглядно демонстрировало и обилие букетов. За свою историю газета меняла названия, менялись редакторы, журналисты. Но задача всегда была одна – оперативно рассказывать о том, чем живет район. Современное «Жыцце Палесся» во многом ассоциируется с главным редактором. Лариса Петровна Черная возглавила издание в 1991 году. Отличник печати Республики Беларусь, заслуженный журналист Союза журналистов Беларуси, лауреат премии «Золотое перо», Человек года в категории «Мастер».

Юбилей газеты стал значимым поводом наградить сотрудников. Творческий коллектив – это люди, действительно увлеченные своей работой. Ольга Ардашева, Наталья Коноплич, Дмитрий Кулик, Сергей Боровик, Александр Солодков, Ольга Ласута, Александра Киринская. Именно за подписью этих людей и ведется современная летопись Мозырщины.