Вакцинироваться без отрыва от производства. Мобильный пункт вакцинации против ковид-19 развернулся в здравпункте Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Медики из центральной городской поликлиники несколько дней будут прививать нефтепереработчиков. Желающие записывались заранее. Запись велась в цехах. Прививают добровольно и бесплатно. Перед процедурой – стандартный медицинский осмотр. Измерение давления, температуры, общий осмотр и, конечно же, врач дает рекомендации, как себя вести после вакцинации. Пару минут, укол и первый этап пройден. Для введения повторной прививки бригада приедет ровно через 21 день. У каждого из тех, кто пришел вакцинироваться, своя мотивация. Но одно общее понимание, что вакцинация – действенный способ защитить и себя, и близких от короновируса. Вакцинация на НПЗ – это тот случай, когда все в плюсе. У врачей статистика, ведь чем больше вакцинированных, тем больше коллективный иммунитет. Это в свою очередь выгодно руководству завода, здоровье работников здесь в приоритете. Ну а тем, кто вакцинировался, кроме возможных антител – сертификат о прохождении вакцинации. Это, так сказать, пропуск для заграничных поездок. Его выдадут после второго укола.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ