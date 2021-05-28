Почти три сотни школьников на летних каникулах будут посещать лагеря труда и отдыха. Этот проект система образования реализует вместе с Центром занятости населения. Всего в летние лагеря планируют пойти более полутора тысяч маленьких мозырян.

Школьный летний лагерь – идеальный вариант для родителей, которые свое чадо далеко от себя не отпускают. С первых дней каникул в Мозыре традиционно начинают работать два вида летних лагерей. В оздоровительных – насыщенная культурно-развлекательная программа, игры на свежем воздухе, трехразовое питание и даже «тихий час». В основном, их посещают ученики младших классов. Ребята постарше предпочитают лагеря труда и отдыха. Здесь уже можно не только развлечься, но и подзаработать. Всего в этом году лагеря на базе учреждений общего среднего, специального и дополнительного образования будут посещать 1565 мальчишек и девчонок. 298 из них выбрали вторую категорию досуга. В отделе образования Мозырского райисполкома отмечают, приоритетным направлением была и остается организация летнего досуга социально незащищенных категорий детей. А также общее соблюдение правил, согласно эпидемиологической обстановке. Летние лагеря оснастят средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Большинство мероприятий планируется проводить на свежем воздухе.